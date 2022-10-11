Зеленский предложил разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский на онлайн-саммите G7 предложил разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью, чтобы снять все обвинения в подготовке Киевом провокаций.

«Мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью», — приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

По словам украинского лидера, это позволит избежать обвинений в подготовке каких-либо провокаций со стороны Украины. Формат наблюдений он предложил разработать вместе с украинскими дипломатами. Зеленский добавил, что Россия втягивает Беларусь в конфликт с Украиной.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с представителями военных и силовых ведомств страны. Он заявил, что его «по неофициальным каналам предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины». Он призвал военных и силовиков «следить за своим противником», а также контролировать «все их телодвижения возле государственной границы».