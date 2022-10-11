Соосновательнице «Мемориала»* Ирине Щербаковой присудили премию имени Марион Дёнхофф

Соосновательница российского правозащитного центра «Мемориал»* Ирина Щербакова стала лауреатом немецкой премии имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff), передает DW**. Ее вручают за содействие международному взаимопониманию и примирению.

«Мы присуждаем этот приз Ирине Щербаковой, чтобы отметить ее выдающийся вклад в историческое самопросвещение ее страны и мужественную борьбу за права человека», — заявило жюри.

Премия оценивается в 20 тысяч евро. Щербакова посетит церемонию вручения в Гамбурге 4 декабря. На мероприятии выступит канцлер Германии Олаф Шольц.

7 октября «Мемориал»* получил Нобелевскую премию мира. Весь этот день лауреаты провели в Тверском районном суде Москвы, отстаивая право сохранить за собой здание на Каретном ряду. После ликвидации «Мемориала»* общество передало здание, которым владело с 2005 года, научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал», который основали в 1990 году. Суд признал сделку недействительной.

*«Мемориал» власти России признали «иноагентом», а в конце 2021 года ликвидировали по решению суда.

**DW признан «иноагентом».











