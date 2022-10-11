Более 2 тысяч человек остались без света после обстрела белгородского села Шебекино

UPD: Гладков добавил, что электроснабжение будет восстановлено в течение ближайших двух-трех часов. Из-за перебоев все водозаборы переходят на другие агрегаты. Местные жители сообщают об отсутствии не только света, но и воды.

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В село Шебекино Белгородской области в трансформатор подстанции попал снаряд, без света остались более 2 тысяч местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гладков.

«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. На станции также находятся замглавы Белгородской области Константин Полежаев и глава округа Владимир Жданов. Власти пообещали восстановить электроснабжение «в максимально короткий промежуток времени».



