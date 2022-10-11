В Петербурге возбудили уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей Путина

В Петербурге 60-летняя Ирина Цыбанева стала фигуранткой уголовного дела о «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения» (ст. 244 УК РФ) из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина. Об этом «Медиазоне»* сообщил ее сын Максим Цыбанев.

«Она долго не открывала, но в итоге он пообещал вскрыть дверь, и она открыла. Ее увезли вчера в 15:00 в 35-й отдел [полиции]. Там что-то долго мурыжили. В итоге к ночи она позвонила и сказала, что будет обыск. Мы сразу поехали к ней домой, но ее там не было. И следов обыска мы не заметили», — рассказал Цыбанев.

О чем именного говорилось в записке, пока неизвестно. Сама Цыбанева рассказала сыну, что там было «пожелание сдохнуть». Сегодня женщину доставили в Приморский районный суд Петербурга, где должно было состояться заседание по избранию ей меры пресечения. Следствие ходатайствовало о заключении ее под стражу, однако прошение рассмотрено не было. Срок ее задержания продлили на 48 часов.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом»



