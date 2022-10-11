Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерному сдерживанию

НАТО на следующей неделе проведет запланированные учения по ядерному сдерживанию. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе во вторник заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не видит признаков готовности России применить ядерное оружие, однако сохраняет бдительность. Кроме того, альянс намерен усилить защиту критической инфраструктуры, добавил генсек. По его словам, этот вопрос министры обороны НАТО обсудят на встрече 12-13 октября.

Столтенберг отметил, что поражение Украины в конфликте с Россией станет поражением и для НАТО, а потому допускать этого нельзя. По его словам, страны НАТО усилят военную помощь Украине, а также примут решение об увеличении запасов вооружений альянса. После последнего обстрела украинских городов альянс оценивает необходимость проведения экстренного саммита, рассказал генсек.

Комментируя инциденты на «Северных потоках», Столтенберг отметил, что НАТО ожидает результатов их расследования. Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Запада допускать РФ к расследованию диверсий на трубопроводах является проявлением двойных стандартов.