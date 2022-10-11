Индонезия не получала от Путина и Зеленского отказов от участия в саммите G20 на Бали

Ответы президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на приглашение принять участие в саммите G20 на Бали остаются положительными. Об этом заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, сообщает местное издание Okezone.

«Ответ на наше приглашение все еще положительный», — сказала Марсуди на пресс-конференции в Джакарте. Ведомство «продолжает налаживать связь с главами двух государств», добавила она.

Ни российская, ни украинская стороны не подтвердили присутствие президентов на саммите G20. Представители Путина и Зеленского говорили, что окончательного решения по данному вопросу еще принято не было. Однако сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть предложение о встрече Путина и его американского коллеги Джо Байдена на полях саммита G20.

Лавров также подтвердил готовность России обсудить с Турцией подготовку возможных переговоров Москвы и Запада по ситуации в Украине. При этом дипломат предположил, что инициатива Турции могла быть «прокачена» американской стороной.