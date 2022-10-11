Навального* в шестой раз отправили в ШИЗО

Оппозиционного политика Алексея Навального* в шестой раз поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) во Владимирской ИК-6. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«А я снова в ШИЗО. Только что отсидел там 12 суток, снова дают 14. Причина — отказался мыть забор. Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред», — написал он.

Навальный добавил, что уже привык к условиям содержания в ШИЗО. Все, что ему позволили пронести в штрафной изолятор — это одна кружка и одна книга. «Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны ещё какие-то предметы», — поделился политик.

Навального* систематически отправляют в ШИЗО с 12 августа. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15. 23 сентября его также отправили ШИЗО на 12 суток из-за того, что он «наговорил про мобилизацию на суде».

*Алексей Навальный внесен в России в реестр «экстремистов и террористов».



