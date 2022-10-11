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Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

11.10.2022

Мост подорвали 8 октября с помощью фуры, начиненной взрывчаткой

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

Сразу после взрыва Следственный комитет (СК) РФ сообщил о гибели трех человек. По предварительным данным, ими оказались люди, ехавшие в легковом автомобиле за подорвавшимся грузовиком. 

«Бумага» сообщала, что при взрыве погибла супружеская пара из Петербурга — гиды и авторы небольшого исторического YouTube-канала. Они были подписчиками издания. Личность четвертого человека, признанного погибшим при инциденте, пока неизвестна.   

Утром 8 октября на Керченском мосту произошел взрыв. Взрыв произошел из-за фуры, приехавшей из Краснодарского края. СК пишет, что владельца уже установили — им оказался перевозчик удобрений из Красноярского края. РБК сообщало, что мужчина не знал о том, что его автомобиль начинен взрывчаткой. СК расследует дело о теракте.

Ущерб мосту оценили в 200-500 млн рублей. Разрушено несколько пролетов автомобильного моста и одна ветка железной дороги: после взрыва загорелись цистерны с топливом. 


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