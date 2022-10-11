Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сразу после взрыва Следственный комитет (СК) РФ сообщил о гибели трех человек. По предварительным данным, ими оказались люди, ехавшие в легковом автомобиле за подорвавшимся грузовиком.

«Бумага» сообщала, что при взрыве погибла супружеская пара из Петербурга — гиды и авторы небольшого исторического YouTube-канала. Они были подписчиками издания. Личность четвертого человека, признанного погибшим при инциденте, пока неизвестна.



Утром 8 октября на Керченском мосту произошел взрыв. Взрыв произошел из-за фуры, приехавшей из Краснодарского края. СК пишет, что владельца уже установили — им оказался перевозчик удобрений из Красноярского края. РБК сообщало, что мужчина не знал о том, что его автомобиль начинен взрывчаткой. СК расследует дело о теракте.

Ущерб мосту оценили в 200-500 млн рублей. Разрушено несколько пролетов автомобильного моста и одна ветка железной дороги: после взрыва загорелись цистерны с топливом.