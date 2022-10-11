Лавров подтвердил готовность РФ выслушать предложения Турции по переговорам со странами Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России обсудить с Турцией подготовку возможных переговоров Москвы и Запада по ситуации в Украине. С соответствующим заявлением глава российского внешнеполитического ведомства выступил в эфире программы «60 минут».

«Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений больше ничего не слышали», — приводит ТАСС его слова.

Лавров предположил, что инициатива Турции могла быть «прокачена» американской стороной. «Вроде там какой-то полупозитивный кивок турки получили», — заявил он. По его мнению, это предложение было выдвинуто публично, чтобы посмотреть, как к нему отнесется мировое сообщество.

О планах Турции организовать переговоры России с США, Францией, Германий и Великобританией сообщил колумнист газеты Milliyet Озай Шендир. Тогда сообщалось, что план обсуждения Анкара пока что передала лишь Вашингтону, там положительно отреагировали на такую инициативу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в «ближайшие 3-4 дня». В частности, главы государств могут встретиться на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА, 13 октября) и СНГ (14 октября).