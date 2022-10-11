Лавров обвинил Украину в осуществлении террора против своих граждан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» заявил, что цели российских войск в Украине не меняются. По его словам, Россия добивается того, чтобы Украина перестала быть «террористическим государством».

«Что касается того, где же пределы тех задач, которые мы ставим в ходе нашей специальной военной операции, то президент [России Владимир Путин] эти задачи обозначил, они не меняются. Они будут достигнуты. Украина не должна быть террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан», — приводит ТАСС его слова.

Лавров заявил, что русскоязычное население Украины якобы подвергается нападкам со стороны «украинских националистов», которые вошли в Харьковскую и Запорожскую области после того, как эти территории покинули российские войска.

Глава МИД РФ оправдал российское вторжение в Украину стремлением не допустить расширения НАТО на восток и размещения вооружений Альянса на территории Украины. По его словам, возможное вступление Украины в НАТО создаст постоянную угрозу безопасности России.

По словам Лаврова, американская сторона уже давно напрямую вовлечена в украинский конфликт, поскольку поставляет «киевскому режиму» свое вооружение. Дипломат также указал, что якобы имеет сведения об участии кадровых военных из США и стран ЕС в боевых действиях.

Лавров также заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нельзя сравнить с Адольфом Гитлером. По словам дипломата, Зеленскому «приказывают делать конкретные вещи» представители третьих стран, в то время как Гитлер «объединил большинство стран Европы под своими знаменами».

Комментируя угрозу использования ядерного оружия, глава МИД РФ заявил, что те, кто «спекулирует» на теме атомной войны, должны осознавать свою ответственность. По его словам, Россия может пойти на такой шаг исключительно в качестве ответной меры.

С начала боевых действий в Украине Путин неоднократно угрожал США, Европе и Украине применением ядерного оружия. В последний раз он выступил с угрозами, объявляя частичную мобилизацию 21 сентября. Путин заявил, что страны Запада пытаются угрожать России и хотят лишить ее суверенитета. Некоторые, добавил он, угрожают ядерным оружием. Путин добавил, что такое оружие, причем более современное, есть у России. И страна, по его словам, будет защищаться любыми средствами — и «это не блеф».

В начале октября The Times стало известно, что Путин отправил ядерный военный эшелон к линии фронта в Украине. По данным источника газеты, речь идет о поезде Минобороны РФ, который «отвечал за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание, доставку и выдачу подразделениям». Россия может провести ядерные испытания в Черном море на границах с Украиной, рассказал собеседник издания.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с реальной угрозой применения ядерного оружия. По его мнению, его использование приведет к «армагеддону».