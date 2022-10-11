«Весну»* и Meta** внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил молодежное демократическое движение «Весна»* и корпорацию Meta** в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

В сентябре прокурор Петербурга Виктор Мельник подал в городской суд иск с требованием признать «Весну»* эксремистской организацией. В релизе надзорного органа отмечалось, что «деятельность демократического движения направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя России», создает «условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране», а также формирует «общественное мнение о необходимости смены власти». Деятельность движения приостановили до рассмотрения иска в суде.

Решение по делу Meta** Тверской районный суд Москвы вынес еще в марте. Суд определил, что под видом коммерческой деятельности компания распространяет в России материалы, содержащие призывы экстремистского характера, нарушает права граждан, дискриминирует российские СМИ, распространяет призывы к совершению насильственных действий против россиян и российских военнослужащих во время боевых действий в Украине. Также компания несёт угрозу конституционному строю России, постановил суд.

*«Весна» признана экстремистской организацией в России.



**Meta признана экстремистской организацией в России.

