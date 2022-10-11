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#Новости

Активистам «Левого фронта» назначили арест и штраф за сбор подписей за повышение стипендий

11.10.2022

Молодые люди собирали подписи у здания МГУ

Никулинский районный суд Москвы назначил наказание двум активистам «Левого фронта», собиравшим у здания МГУ подписи за повышение студенческих стипендий . Марию Гордейко арестовали на 8 суток, а Рената Якубова оштрафовали на 18 тысяч рублей.

Как сообщает «ОВД-Инфо», Якубову вменили статью о нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), а Гордейко — о повторном участии в ней. Молодых людей задержали 9 октября недалеко от здания университета. Их оставили в отделе полиции на 48 часов.

Гордейко рассказала, что полицейские отобрали у нее противоастматический ингалятор, а Якубову угрожали военкоматом, несмотря на то что тот не подлежит частичной мобилизации. После задержания активистка объявила голодовку.


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