Оппозиционного 50-летнего депутата мобилизовали в Новосибирской области

Канал АСТ-54 опубликовал видео, на котором 50-летнего депутата Колыванского района Алексея Астафьева (КПРФ) забрали прямо с заседания по повестке. Помимо возраста, у него трое детей, а значит он не должен был попадать под мобилизацию.

Источники сообщили, что полномочия депутата прекратили 19 августа якобы из-за предоставления недостоверных сведений о доходах. От повестки он отказался, поэтому он считается уклонистом. На заседании он был в качестве слушателя.

«Тайга.Инфо»* уточнила, что Астафьев — известный в Колывани оппозиционный политик. Он выкладывает заседания депутатов в свой Youtube-канал, критикует местные власти.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».