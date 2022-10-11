Первый мобилизованный погиб в Украине

It’s My City сообщает, что в Украине погиб мобилизованный житель Краснотурьинска Свердловской области Евгений Бизяев. Об этом журналистам рассказала его родственница Анастасия.

По информации журналистов, его мать узнала о смерти сына из соцсетей: сообщения появились в городских пабликах.

«Женщине пришлось самой обратиться в местный военкомат и там ей подтвердили сообщение. Сейчас она пребывает в состоянии шока, как и сестра Евгения. Погибшего Евгения Бизяева еще пока не привезли в Краснотурьинск», — пишет It’s My City.

Еще несколько человек рассказали, что уезжали 28 сентября из Краснотурьинска вместе с Евгением. Около недели их родные не выходят на связь.

Минобороны сообщало, что мобилизованные будут проходить подготовку не меньше 2 недель. Мобилизацию объявили 21 сентября.

Вчера канал «Осторожно, новости» рассказывал о том, что мобилизованных из Москвы вывезли в Украину 11 дней назад.

При этом мобилизованные уже находятся в Сватово Луганской области, но некоторые признаются, что стреляли всего один раз. Их близкие пожаловались на то, что родственников отправили в Украину без дополнительной военной подготовки. Из-за отказа участвовать в боях мобилизованным угрожают. Обращение в военную прокуратуру результата не принесло.