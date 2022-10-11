Пригожин призвал депутатов возглавить подразделения типа ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он призвал депутатов возглавить «подразделения типа ЧВК «Вагнер». Правозащитники сообщили, что около 500 человек, завербованных из колоний в ЧВК, погибли в Украине.

Пригожин посчитал, что «сейчас необходима консолидация общества».

«Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплоченные коммунисты из КПРФ, где радеет за Россию ЛДПР, которая, оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в «клоунаду». Я уже не говорю про партию «Родина», которую я в своё время сдуру поддержал, надеясь воспитать из них настоящих патриотов… Единственные кто участвует в жизни страны — это союз Миронова с Прилепиным и «Единая Россия» в лице Турчака, Милонова, Валуева и нескольких других депутатов… Поэтому господ «говорунов» призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК «Вагнера». А тем, кто не имеет организаторских способностей, взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки. Вот истинная польза. Вот истинное служение Отечеству», — высказался Пригожин.

Правозащитники из Gulagu.Net с весны сообщали о вербовке в ряды ЧВК «Вагнер» заключенных в российских колониях. Им предлагают помилование, высокие зарплаты, компенсации родным в случае смерти. По данным Gulagu.Net, Путин поручил Пригожину завербовать около 20 тыс. осужденных. Вчера правозащитники рассказали, что в Украине уже погибли 500 завербованных.