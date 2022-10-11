Активы Nissan передадут России

Российские активы Nissan передадут подведомственному Минпромторгу ФГУП. В госсобственность перейдет завод в Петербурге, все продажи и обслуживание автомобилей. Схема будет такой же, как с Renault, пишет «Коммерсант».

По данным издания, активы Renault перешли московским властям, а доля в АвтоВАЗе — подведомственному Минпромторгу НАМИ. Nissan также получит опцион на выкуп активов в течение шести лет. Обслуживанием автомобилей также будет заниматься российская компания.

«От имени компании Nissan я хотел бы поблагодарить наших российских коллег за их вклад в развитие нашего бизнеса на протяжении многих лет. Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников»,— сказал президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида.

После начала боев в Украине из России ушли тысячи компаний, сервисов и производителей. Из-за санкций многие предприятия не смогли наладить поставки комплектующих и других необходимых деталей.