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#Новости

Макаревич*, Шац* и Соловей* подали иски против Минюста России

11.10.2022

Они планируют оспорить включение их в реестр «иноагентов»

Юрист Павел Чиков сообщил, что Андрей Макаревич*, Михаил Шац* и Валерий Соловей* пытаются в суде оспорить статус «иноагентов». Они считают, что такой статус ущемляет их права и свободы, а также противоречит конституции. 

Они также утверждают, что никаких законных оснований для этого решения нет.

Чиков дополняет, что накануне вступило в силу решение ЕСПЧ о том, что закон об «иностранных агентах» нарушает Конвенцию о правах человека.



Андрея Макаревича*, Михаила Шаца* и Валерия Соловья* Минюст России считает «иностранными агентами».

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