В Гааге судят основателя «Свободного радио и телевидения тысячи холмов» из Руанды

Human Rights Watch сообщили, что в Гааге начинается суд над Фелисьеном Кабугой. Международный трибунал по Руанде предъявил ему обвинение в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к геноциду и преступлениях против человечности. Он не только основал пропагандирующее ненависть СМИ, но и обеспечивал ополченцев оружием и транспортом.

Кабуга — руандийский бизнесмен, соучредитель и главный спонсор «Свободного радио и телевидения тысячи холмов», которое разжигало межнациональную вражду и подстрекало к геноциду в Руанде в 1994 году.

Сразу после геноцида тутси он сбежал из страны, скрывался в Конго, а в последние годы жил во Франции по поддельным документам. Он уходил от правосудия 23 года, его арестовали недалеко от Парижа в 2020 году. По разным оценкам во врем истребления тутси погибло от 500 тыс. до 1 млн человек.

Кабуга был одним из самых богатых людей в Африке и приближенным к президенту страны Жувеналю Хабиаримане. Смерть Хабиариманы стала одним из поводом для начала геноцида. А «Радио тысячи холмов» Кабуги стало символом агрессивных, пропагандистских и человеконенавистнических СМИ: в эфира призывали уничтожать тутси, называя конкретных людей и их адреса. Кабуга также обеспечивал оружием и транспортом повстанцев, которые и совершали убийства.