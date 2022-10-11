РБК: банки увеличили ставки по кредитам на фоне мобилизации

РБК получила итоги исследования финансовой платформы «Финуслуги» Московской биржи. По их данным, крупные банки увеличили ставки потребкредитования на фоне мобилизации.

В сфере потребительских кредитов рост составил 1,3 п.п. — средняя ставка достигла 19,3% годовых. Необеспеченные ссуды на любые цели стали дороже в среднем на 1,7 п.п. — средняя ставка составила 20,5%. Кредиты под залог автомобиля или недвижимости подорожали меньше — на 0,5 п.п. до средней ставки в 16,72%.

Стоимость потребительских кредитов растет с конца мая. При этом рекордный рост ставок был в конце февраля — начале марта: сразу после начала боев в Украине.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Игоря Алутина, тогда ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 20% годовых. Сейчас, с 19 сентября, ключевую ставку снова снизили до 7,5%, но рынок не отреагировал снижением ставок.