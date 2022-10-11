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РБК: банки увеличили ставки по кредитам на фоне мобилизации

11.10.2022

Ставки по разным программам кредитования выросли до 1,7 п.п.

РБК получила итоги исследования финансовой платформы «Финуслуги» Московской биржи. По их данным, крупные банки увеличили ставки потребкредитования на фоне мобилизации. 

В сфере потребительских кредитов рост составил 1,3 п.п. — средняя ставка достигла 19,3% годовых. Необеспеченные ссуды на любые цели стали дороже в среднем на 1,7 п.п. — средняя ставка составила 20,5%. Кредиты под залог автомобиля или недвижимости подорожали меньше — на 0,5 п.п. до средней ставки в 16,72%.

Стоимость потребительских кредитов растет с конца мая. При этом рекордный рост ставок был в конце февраля — начале марта: сразу после начала боев в Украине. 

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Игоря Алутина, тогда ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 20% годовых. Сейчас, с 19 сентября, ключевую ставку снова снизили до 7,5%, но рынок не отреагировал снижением ставок. 



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