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#Новости

Швеция не допустит Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»‎

11.10.2022

Предварительные результаты премьер-министр страны назвала конфиденциальными

Агентство Bloomberg сообщило, что Россию не допустят к расследованию взрывов на «Северных потоках»‎. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала, что предварительные итоги расследования также не раскроет, поскольку они конфиденциальные. 

В Кремле называли взрывы, приведшие к утечке газа на «Северных потоках»‎ 26 сентября, диверсией и потребовали допустить к расследованию. Свои расследования ведут Дания, Германия, Швеция. 

В Европе готовятся к другим подобным атакам на инфраструктуру. Вчера об этом говорили и в ЕС после массированного российского обстрела украинских городов, после которого погибли 19 человек. 


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