Швеция не допустит Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»‎

Агентство Bloomberg сообщило, что Россию не допустят к расследованию взрывов на «Северных потоках»‎. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала, что предварительные итоги расследования также не раскроет, поскольку они конфиденциальные.

В Кремле называли взрывы, приведшие к утечке газа на «Северных потоках»‎ 26 сентября, диверсией и потребовали допустить к расследованию. Свои расследования ведут Дания, Германия, Швеция.

В Европе готовятся к другим подобным атакам на инфраструктуру. Вчера об этом говорили и в ЕС после массированного российского обстрела украинских городов, после которого погибли 19 человек.