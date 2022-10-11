Снова взрывы: Киевская и Одесская области, Запорожье, Винница, Ровно и Кривой Рог

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Об ударах сообщили в Николаевской и Хмельницкой областях, Павлограде и Вольногорске Днепропетровской области, а также в Ивано-Франковской областях, добавляет ASTRA.

С утра по всей Украине звучала воздушная тревога. «Коммерсант»‎ со ссылкой на местные СМИ сообщил, что взрывы в Киевской и Одесской областях, Виннице, Ровно и Кривом Роге.

В Винницкой области атаковали дронами-камикадзе Ладыженскую ТЭС.

ASTRA также сообщила, что был обстрел Запорожье с утра. Погиб один человек.

Фото: обстрел Запорожья.