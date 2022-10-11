Снова взрывы: Киевская и Одесская области, Запорожье, Винница, Ровно и Кривой Рог

UPD:
Об ударах сообщили в Николаевской и Хмельницкой областях, Павлограде и Вольногорске Днепропетровской области, а также в Ивано-Франковской областях, добавляет ASTRA.
С утра по всей Украине звучала воздушная тревога. «Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ сообщил, что взрывы в Киевской и Одесской областях, Виннице, Ровно и Кривом Роге.
В Винницкой области атаковали дронами-камикадзе Ладыженскую ТЭС.
ASTRA также сообщила, что был обстрел Запорожье с утра. Погиб один человек.
Фото: обстрел Запорожья.