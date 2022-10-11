Студентов-медиков в Новосибирске призывают раздавать повестки

«Тайга.Инфо»* сообщила, что студентов из Сибирского государственного медицинского университета позвали раздавать повестки мобилизованным. От пар обещали освободить. В скриншотах, которые учащиеся передали «Тайге.Инфо»* сказано, что от каждого подразделения нужно по 5 человек, а от пар освободят. Потраченное на раздачу повесток время могут засчитать как волонтерство.

Требование собрать студентов пришло от глава Центра внеучебной работы и молодёжной политики СибГМУ Анны Сторчак. Студенты сказали, что сначала за ними заехали по общежитиям, а потом повезли в военкомат. Некоторые повестки всё-таки удалось раздать.

На прошлой неделе сообщалось о подобных случаях в Омске, Владивостоке, Бердске и других городах. В Омске работу предлагали оплачивать.





*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».

