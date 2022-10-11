Close

#Новости

Студентов-медиков в Новосибирске призывают раздавать повестки

11.10.2022

Подобные случаи были и других городах страны

«Тайга.Инфо»* сообщила, что студентов из Сибирского государственного медицинского университета позвали раздавать повестки мобилизованным. От пар обещали освободить. В скриншотах, которые учащиеся передали «Тайге.Инфо»* сказано, что от каждого подразделения нужно по 5 человек, а от пар освободят. Потраченное на раздачу повесток время могут засчитать как волонтерство. 

Требование собрать студентов пришло от глава Центра внеучебной работы и молодёжной политики СибГМУ Анны Сторчак. Студенты сказали, что сначала за ними заехали по общежитиям, а потом повезли в военкомат. Некоторые повестки всё-таки удалось раздать.

На прошлой неделе сообщалось о подобных случаях в Омске, Владивостоке, Бердске и других городах. В Омске работу предлагали оплачивать. 


*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.