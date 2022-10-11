ГСЧС Украины: после вчерашних обстрелов погибли 19 человек

ГСЧС Украины сообщила, что после вчерашних обстрелов городов в 12 регионах погибли 19 человек, 105 получили ранения.

Электричество восстановлен в 3571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

Массированные обстрелы украинских городов российские войска провели вчера утром. По словам Путина, это был «ответ на теракты» Украины. Минобороны отчитывалось о поражении инфраструктуры «высокоточными ракетами», но пострадали по большей части мирные жители.





Фото: ГСЧС Украины.