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#Новости

ГСЧС Украины: после вчерашних обстрелов погибли 19 человек

11.10.2022

Ранения получили 105 мирных жителей

ГСЧС Украины сообщила, что после вчерашних обстрелов городов в 12 регионах погибли 19 человек, 105 получили ранения. 

Электричество восстановлен в 3571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

Массированные обстрелы украинских городов российские войска провели вчера утром. По словам Путина, это был «ответ на теракты» Украины. Минобороны отчитывалось о поражении инфраструктуры «высокоточными ракетами», но пострадали по большей части мирные жители. 


Фото: ГСЧС Украины. 



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