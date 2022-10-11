Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Бывший топ менеджер группы «Менатеп» и концерна «Нефтяной», основатель группы фондов DST Global миллиардер Юрий Мильнер сообщил, что он с семьей закончил процесс выхода из российского гражданства.

«Мы с семьей навсегда покинули Россию в 2014 году, после аннексии Крыма Россией. А этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — написал он в Twitter.

«Настоящее врем»* уточнили, что в 1999 году он получил гражданство Израиля, а в 200-х переехал в США. Мильнер в этом году занял 15-е место в российском рейтинге Forbes. Его состояние оценили в 7,3 млрд долларов.

*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».