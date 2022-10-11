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#Новости

В Приморье ошибочно мобилизовали 600 человек

11.10.2022

Призванными остались около 7400 человек

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что из региона мобилизовали около 8000 человек, но 600 вернулись домой. Остальные проходят обучение на полигонах. 

По словам Кожемяко, основная причина возвратов — состояние здоровья или наличие у мобилизованного четырех и более несовершеннолетних детей. Правда, в ошибках он обвинил самих жителей: якобы они не сообщали в военкоматы об изменении здоровья или состава семьи, поэтому и получили повестку. 

Для нужд резервистов из регионального бюджета поставили почти 500 различных квадрокоптеров и беспилотников, в том числе, самолетного типа. Призывники получили также цифровые устройства, смартфоны, навигаторы, генераторы к станциям и многое другое. 



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