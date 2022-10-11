«Медиазона»* и ВВС подтвердили имена 7184 погибших в Украине

Журналисты «Медиазоны»*, ВВС совместно с волонтерами подтвердили имена 7184 погибших в Украине российских военных. При объявлении мобилизации 21 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу говорил о 5937 погибших.

Исследователи отмечают, что это число не отражает реальные потери: о погибших в официальных источниках сообщают не во всех случаях.

Также неизвестно число попавших в плен и пропавших без вести. Журналисты предполагают, что реальное число погибших исчисляется десятками тысяч.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».