229-й день боев: главное

Россия в утренний час пик нанесла массированные удары по городам Украины. Были атакованы Киев, Харьков, Днепр, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир и другие города в 12 регионах. По данным ГСЧС Украины, погибли 11 человек, ранены — 89. Повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов. В 15 регионах нарушено энергоснабжение: жителей призывают снизить потребление электроэнергии. Вечером ВВС сообщила об ударах по Кривому Рогу дронами-камикадзе.

По версии Минобороны, массированные удары по городам Украины были нанесены «высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». О том, что во время ударов пострадали гражданские объекты и инфраструктура, в Минобороны нет ни слова.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в министерстве.

Комментировал атаку и президент России Владимир Путин. По его словам, это было по предложению Минобороны.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — сказал он.

Лидеры стран Запада осудили атаку. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс будет продолжать поддерживать Киев. По информации «Интерфакса», в ЕС анонсировали новый санкционный пакет.

«Коммерсант» пишет, что СБУ в ответ на атаку внесла в список разыскиваемых около 700 высокопоставленных граждан РФ. Среди них Дмитрий Медведев и Мария Захарова. Медведев, комментируя удар по украинским городам сказал, что целью должен быть демонтаж политического руководства Киева. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в ответ на включение Медведева в список разыскиваемых.

В Москве задержали двух девушек, которые пришли к посольству Украины с цветами. Как сообщил «ОВД-Инфо»*, поводом для задержания стало «сообщение о нарушениях общественного порядка» и то, что девушки «подпадают под ориентировку».

Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Лукашенко сказал, что если «уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства». Процесс займет два дня.

В Херсонской области призывают: у жителей есть «уникальная возможность родителям с детьми отдохнуть в Крыму». Это не эвакуация, добавили в пророссийской администрации, но на Херсонщине небезопасно — всё же обстрелы не прекращаются.

Правозащитники Gulagu.Net сообщили, что в Украине погибли 500 завербованных в ЧВК «Вагнер» заключенных. Они также сказали, что ФСИН по согласованию с Путиным и при попустительстве прокуратуры России массово подделывает документы и искажает данные о тысячах осужденных. Им «отбеливают» личные дела, убирают взыскания, фальсифицируют документы о якобы возмещении ущерба потерпевшим, приписывают несуществующие заболевания. Все это для того, чтобы «легализовать» помилования. Образец «документа о помиловании» они также опубликовали.

В Молдове сообщили, что три воздушные цели нарушили воздушное пространство страны. Они летели в направлении Украины. Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии для получения объяснений с российской стороны.

«Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны. Отметим, что Минобороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает атаки российской армии на города Украины, повлекшие за собой человеческие жертвы», — сказано в сообщении Минобороны страны.

Вячеслав Володин сказал, что более 8 млн украинцев получили российское гражданство. Тех, кто уехал из России, он снова назвал предателями.

Разведка Британии пишет, что украинское наступление продолжает оказывать давление на российские силы как на северо-востоке, так и в Херсонской области на юге. Однако Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание собственным наступательным операциям в центральном секторе Донбасса, особенно в районе города Бахмут. За последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону города по двум направлениям. В наступлении мог участвовать ЧВК «Вагнер».

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».