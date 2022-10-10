«Больше невозможно молчать»: в Москве бюджетники получили от коллеги антивоенную рассылку

Журналисты ASTRA узнали, что фотограф Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры Олег Сидоренко разослал коллегам 1621 антивоенное письмо.

«Я пишу, потому что больше невозможно молчать о том, что происходит в России. Невозможно больше смотреть на то, во что лживая власть превратила нашу прекрасную страну и наш прекрасный город. Невозможно больше смотреть на эту подлую и преступную войну, против наших соседей украинцев... Войну за интересы нашего безумного президента и его свиты... Невозможно больше терпеть то, что нас превращают в стадо баранов, которые послушно идут на провластные митинги... Мы не стадо... Жизнь, свобода и справедливость — выше любых навязанных ценностей. Война, которую затеяло правительство РФ — преступление против человечества и человечности... Не бойтесь выходить и говорить, если есть, что сказать», — написал он.

Сам Сидоренко покинул Россию.