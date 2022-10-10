Минобразования Чувашии проверит детский конкурс рисунков «Нет войне»

Канал «Сердитая Чувашия» сообщил, что в Чебоксарах учителя нескольких школ задали ученикам начальной школы задание: нарисовать рисунки на тему «Нет войне». Региональному минобразования это не понравилось, чиновники проводят проверку.

«Мы крайне возмущены данной ситуацией — в то время пока наши бойцы добровольцы ведут борьбу с националистами, этот поступок вызывает недопонимание. В связи с этим минобразования Чувашии проводит проверку по данному факту, которая позволит установить причастных лиц. Мы желаем благополучия, здоровья всем нашим бойцам! Ждем вас невредимыми домой», — сообщили в минобре.

В «Феминистском антивоенном сопротивлении» добавили, что в школах №65 и №22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова детские работы собирались отправить солдатам на фронт.

Возможно, педагоги даже не планировали «протестную акцию», добавили в «Сердитой Чувашии».

«Но во время военной цензуры даже искренние и прекрасные работы детей государство принимает за протест. Спасибо учителям, благодаря которым это стало возможно. Нет войне!» — написали активисты.