Губернатор Приангарья посетил мобилизованных — а потом сообщил, что у него ковид

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7-8 октября посетил лагерь для мобилизованных. Теперь он сообщил, что у него коронавирус, пишет «Тайга.Инфо»*.

Кобзев посетил лагерь для резервистов из нескольких регионов Сибири — в Кемеровской и Новосибирской областях. Именно сюда поступили жители Иркутской области. В Новосибирской области на полигоне в Шилово он точно был без маски.

Журналисты также отметили, что в Кемерове он участвовал в совещании под руководством путинского полпреда Сибири Анатолия Серышева. Профилактических мер он не принимал. Ранее Роспотребнадзор требовал, чтобы все контактные лица уходили на самоизоляцию на две недели.

«Таким образом, на «самоизоляцию» помимо мобилизованных граждан могут уйти топ-чиновники Сибири, включая новосибирского и красноярского губернаторов», — подытожили журналисты.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: пресс-служба губернатора Приангарья.