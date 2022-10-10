«Медиазона»*: Владимиру Кара-Мурзе* на два месяца продлили арест

Басманный суд Москвы на два месяца продлил арест Владимиру Кара-Мурзе* — до 12 декабря. Как сообщила «Медиазона»*, в постановлении суда уже появилось упоминание о «новом эпизоде преступной деятельности» по статье о госизмене.

Заседание началось с двухчасовым опозданием, по ходатайству следователя заседание закрыли, сославшись на «тайну предварительного следствия» в материалах дела.

Политик и защита пытались опротестовать это решение.

«Я категорически возражаю против нарушения моего права на открытое и гласное судопроизводство. Как хорошо известно суду, это фундаментальное право, гарантированное 123-й статьей Конституции РФ и 14-й статьей Международного пакта о гражданских и политических правах. Еще недавно я сослался бы на 6-ю статью Европейской конвенции о защите прав человека, но из-за путинской агрессии против Украины нашу страну выкинули из Совета Европы, поэтому на эту статью я, к сожалению, больше ссылаться не могу», — говорил Кара-Мурза*. — «Я хорошо отдаю себе отчет в том, насколько нелепо звучат в этом зале ссылки на статьи Конституции и нормы международного права. О чем вообще еще можно говорить, если публичные выступления оппозиционного политика с критикой власти у нас теперь официально квалифицируются как государственная измена…»

Он добавил, что нынешний режим «переплюнул даже советские времена в том числе в вопросе открытости суда», потому что к диссидентам на суды допускали близких родственников.

«Просто хочу напомнить, что помимо «Басманного» во всех смыслах этого слова суда есть еще и суд истории. И он свой вердикт по поводу всей нынешней лживой и порочной системы вынесет уже очень скоро», — закончил речь политик.

Сегодня стало известно, что Владимир Кара-Мурза* стал лауреатом премии Вацлава Гавела, которую вручают борцам за права человека.

Фото: «Медиазона»*.

*Владимира Кара-Мурзу и «Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».