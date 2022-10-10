Театр Ермоловой будет сотрудничать с СК

В канале «Местами» обратили внимание на соглашение о сотрудничестве Театра Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, со Следственным комитетом России. Соответствующая новость есть и на сайте театра.

«Подготовительный процесс» к соглашению начали еще в прошлом сезоне, отметили в релизе. Договор предполагает не только возможность посещать постановки театра сотрудникам СК и учащимся ведомственных учреждений, но и нацелен на «взаимное творческое сотрудничество».

«Надеемся, что, объединив устремления, мы сможем с Культурным центром реализовывать интересные творческие инициативы», — сказали в театре.

Как рассказывал писатель Дмитрий Глуховский*, в театре Ермоловой в июне начали отказываться от «нежелательных авторов», которые высказывались против боев в Украине. Так, была отменена постановка «Текст» по его произведению.

*Дмитрия Глуховского Минюст России считает «иностранным агентом».