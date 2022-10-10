Международный комитет Красного Креста приостанавливает работу в Украине

Агентство Reuters сообщило, что в Украине временно не будет работать Международный комитет Красного Креста. Такие меры в организации приняли по соображениям безопасности.

Такие новости от организации поступили после того, как Россия обстреляла ракетами города по всей Украине. После массированного удара погибли 11 человек, десятки получили ранения, сообщила ГСЧС Украины.

В Украине также приостановил работу Норвежский совет по делам беженцев. Они начнут деятельность после установления безопасности.

В ЕС и НАТО осудили удары России по украинским городам, в ЕС пообещали новые санкции в отношении России. В Минобороны отрицают, что удары пришлись по гражданским объектам.