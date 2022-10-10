В Санкт-Петербурге отказались рассматривать уголовное дело Ольги Смирновой о «фейках»

Суд отказался рассматривать уголовное дело о «фейках» про армию (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК) против активистки движения «Мирное сопротивление — Демократический Петербург» Ольги Смирновой. Как сообщили «Сетевые свободы», защита указала на множество процессуальных нарушений в деле.

Сейчас его отправят прокурору. Серьезные процессуальные нарушения, не позволяют рассмотреть дело и вынести приговор, заключили в суде.

Ольга Смирнова с мая 2022 года находится под стражей. Силовики считают, что в своих постах во «ВКонтакте» она публиковала «недостоверную» информацию о действиях российских войск в Украине.