Учебные заведения Белгородской области перевели на дистанционный режим

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на две недели все школы, колледжи и вузы 11 районов будут работать в дистанционном режиме. Детсады будут принимать детей в режиме дежурных групп.

Ограничения коснулись Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода.

«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем всё, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», —добавил Гладков.