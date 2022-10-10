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#Новости

Учебные заведения Белгородской области перевели на дистанционный режим

10.10.2022

Ограничение коснется школ, колледжей и вузов в нескольких районах

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на две недели все школы, колледжи и вузы 11 районов будут работать в дистанционном режиме. Детсады будут принимать детей в режиме дежурных групп. 

Ограничения коснулись Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода.

«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем всё, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», —добавил Гладков.

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