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#Новости

Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области

10.10.2022

Сегодня в регионе обстреляли три населенных пункта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах села Коноплянки, города Шебекино, хутора Масычево. Погибла 74-летняя женщина в Шебекино. 

По обстрелу Шебекино Гладков сообщил, что пенсионерка умерла от осколочных ранений. Также повреждены три частных дома. 

В селе Конопляновка сработали ПВО, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Пострадавших нет. 

В хуторе Масычево, по предварительной информации, нет погибших и пострадавших, 2 дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками. 

По данным ФСБ, за последнюю неделю было более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях, пишет «Коммерсант». Один человек погиб, пятеро получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. 


Фото: Гладков, обстрел Гайворона

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