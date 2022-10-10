Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах села Коноплянки, города Шебекино, хутора Масычево. Погибла 74-летняя женщина в Шебекино.

По обстрелу Шебекино Гладков сообщил, что пенсионерка умерла от осколочных ранений. Также повреждены три частных дома.

В селе Конопляновка сработали ПВО, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Пострадавших нет.

В хуторе Масычево, по предварительной информации, нет погибших и пострадавших, 2 дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками.

По данным ФСБ, за последнюю неделю было более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях, пишет «Коммерсант». Один человек погиб, пятеро получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.

Фото: Гладков, обстрел Гайворона