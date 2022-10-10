В Санкт-Петербурге обвинили медика в покушении на теракт за «мысль» поджечь военкомат

В Санкт-Петербурге медика Максима Асрияна обвинили в покушении на теракт: по версии силовиков, он думал о поджоге военкомата, пишет «ОВД-Инфо»*.

Максим Асриян был задержан в Пулково 7 октября сотрудниками ФСБ. Все, что он успел сообщить очевидцам — что он задержан, вероятнее всего, из-за своей антивоенной позиции. После этого долгое время не было информации, где он находится и за что его задержали. Вместе с ним связь была потеряна с четырьмя его друзьями.

Связь с Асрияном появилась вчера. По его делу задержали также как минимум двух девушек: они находятся в статусе свидетелей.

В ФСБ считают, что он собирался поджечь военкомат на юге Петербурга. Силовики настаивают, что он купил все необходимое, пришел на место, но передумал и ничего не сделал. Он побоялся кому-нибудь навредить.

О его антивоенной позиции ФСБ знала давно, пишет «Политзек.Инфо». За ним следили после того, как он ездил в Грузию.

Сегодня Фрунзенский районный суд будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Асрияна. Сейчас он находится в ИВС. До того как к подозреваемому пустили адвоката, он признал вину. Следствие будет ходатайствовать о заключении в СИЗО.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».