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#Новости

Москвич пытается засудить ФСБ за запрет на выезд из страны

10.10.2022

Его отказались пропустить на «Верхнем Ларсе», сейчас он покинул Россию

Правозащитник Павел Чиков сообщил, что житель Москвы Игорь Трофимов подал иск к ФСБ по Северной Осетии. Уведомление о запрете на выезд за границу ему выдали 25 сентября на погранпереходе «Верхний Ларс», но в военкомате отрицают существование каких-либо списков. 

Исковое заявление зарегистрировал Мещанский суд Москвы. После запрета на выезд за границу москвич через суд пытался добиться от военкомата информации о списках, которые якобы составили и передали ФСБ. Но в военном ведомстве отрицают, что были подобные документы. 

Трофимов вылетел за границу из Сочи 9 октября. Исковое заявление будет рассматриваться в суде. 


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