Москвич пытается засудить ФСБ за запрет на выезд из страны

Правозащитник Павел Чиков сообщил, что житель Москвы Игорь Трофимов подал иск к ФСБ по Северной Осетии. Уведомление о запрете на выезд за границу ему выдали 25 сентября на погранпереходе «Верхний Ларс», но в военкомате отрицают существование каких-либо списков.

Исковое заявление зарегистрировал Мещанский суд Москвы. После запрета на выезд за границу москвич через суд пытался добиться от военкомата информации о списках, которые якобы составили и передали ФСБ. Но в военном ведомстве отрицают, что были подобные документы.

Трофимов вылетел за границу из Сочи 9 октября. Исковое заявление будет рассматриваться в суде.