Предприятие Минобороны загорелось под Ярославлем

UPD:
Региональный Следственный комитет подтвердил смерть 33-летнего рабочего. Проводится доследственная проверка.
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Издание 76.ru сообщило, что сегодня под Ярославлем начался пожар на предприятии «6 Арсенал ВМФ» в поселке Бурмакино. Причиной могла стать детонация ракеты, один человек погиб.
Сигнал поступил в начале десятого утра. Открытый огонь уже ликвидировали, идет тушение. Детский сад и школу в поселке Бурмакино эвакуировали, сообщил глава Некрасовского района Павел Кулаков.
По словам очевидцев, причиной пожара стала детонации ракеты в цеху. Один человек погиб, один ранен — ему оторвало руку. Однако эту информацию официально не подтвердили, уточнили журналисты.