Медведев: «Целью должен стать демонтаж политического режима Украины»

Член Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал удары российских войск по городам Украины. Погибло не меньше 10 человек, 60 человек ранены, сообщил «Коммерсант».

«Первый эпизод сыгран. Будут и другие, — написал Медведев. — И ещё. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».