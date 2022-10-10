Владимир Кара-Мурза* стал лауреатом премии Вацлава Гавела

Парламентская ассамблея Совета Европы присудила премию Вацлава Гавела российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*. Он находится сейчас в СИЗО: его обвиняют в распространении «фейков» об армии и госизмене. Премию за него получила его жена Евгения.

DW* сообщает, что помимо Кара-Мурзы* в шорт-лист вышли коалиция «Украина. 5 утра», которая расследует военные преступления российских войск, и венгерская «Радужная коалиция», отстаивающая права ЛГБТ-персон в Венгрии.

Владимир Кара-Мурза* был председателем совета «Фонда Бориса Немцова за свободу», входил в Партию народной свободы, участвовал в движении «Солидарность». Сейчас он находится в заключении: весной его обвинили в распространении «фейков» про армию, а на прошлой неделе — в госизмене.

В разные годы лауреатами премии Гавела становился руководитель «Мемориала»* в Чечне Оюб Титиев, российская правозащитница Людмила Алексеева.

*Владимира Кара-Мурзу, DW, «Мемориал» Минюст России считает «иностранными агентами».

Фото: SOTA