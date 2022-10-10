Алла Пугачева покинула Россию

Народная артистка России Алла Пугачева вновь покинула Россию. Она опубликовала в своих соцсетях фото из Израиля.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!» — подписала снимок Пугачева.

Это второй отъезд Пугачевой за границу с начала боевых действий в Украине, и, судя по всему, окончательный. СМИ сообщали, что причиной ее возвращения на родину в августе стали бытовые и финансовые вопросы, в том числе продажа особняка в Грязях.

После того как певица впервые покинула Россию, на нее и ее семью обрушилась волна критики. Супруг артистки Максим Галкин* активно высказывался против политики российских властей в отношении Украины, за это Минюст РФ признал его «иностранным агентом».

После этого Алла Пугачева опубликовала пост, в котором призвала Минюст признать ее иностранным агентом в знак солидарности со своим мужем. В своем обращении она заявила, что ее супруг является «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», а также осудила действия российских властей, которые приводят к «гибели наших ребят за иллюзорные цели».

Смелое высказывание Пугачевой пришлось не по душе неназванной жительнице Подмосковья: она написала заявление в полицию с просьбой проверить ее слова на «дискредитацию» российской армии. Правоохранительные органы организовали по данному факту проверку, однако решительных действий так и не предприняли.



*Минюст РФ считает Максима Галкина «иностранным агентом».