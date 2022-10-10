В Кремле не исключили обсуждения предложений о переговорах по Украине

Кремль допускает, что президент России Владимир Путин обсудит с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подготовку возможных переговоров Москвы и Запада по ситуации в Украине. Об этом в понедельник заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли Путин и Эрдоган обсудить предложение Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине, Песков сказал: «Вполне». В комментарии РИА «Новости» председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил, что переговоры может принять Стамбул.

О планах Турции организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией сообщил колумнист газеты Milliyet Озай Шендир. План обсуждения Анкара пока что передала лишь Вашингтону, там положительно отреагировали на такую инициативу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в «ближайшие 3-4 дня». В частности, главы государств могут встретиться на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА, 13 октября) и СНГ (14 октября).