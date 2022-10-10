Путин проводит оперативное совещание с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе своего выступления он подтвердил удары по украинским городам, передает РИА «Новости»,

Путин заявил, что российские войска этим утром нанесли «массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры». По его словам, речь идет об объектах военного управления, связи и энергетики.

Президент РФ обвинил Украину в использовании «террористических методов» и добавил, что Москва не оставит без ответа «преступления киевского режима». В случае продолжения «украинских терактов» Россия продолжит давать жесткий ответ, сопоставимый с масштабами угрозы, отметил глава РФ.

Путин также возложил на Киев ответственность за акты «атомного терроризма» на Запорожской АЭС и обвинил украинские спецслужбы в осуществлении трех терактов против Курской АЭС. Президент РФ также добавил, что власти Украины якобы пытались подорвать «Турецкий поток».



