Песков подтвердил российские ракетные удары по городам Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал российские удары по городам Украины. По его словам, атака проходила «в рамках спецоперации».

«Все это происходит в рамках специальной военной операции, и что касается вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы именно к Минобороны»,— сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

Песков подтвердил, что удары по украинским городам были совершены с разрешения Владимира Путина. Он отметил, что действия российской армии «не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему».



