Власти Курской области поручили подготовить бомбоубежища

Председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов поручил главам муниципалитетов и руководителей предприятий подготовить бомбоубежища. Об этом сообщает Telegram-канал «Секундочка».

«Обращаюсь с главам муниципалитетов и руководителям предприятий, прошу взять на контроль все защитные сооружения, навести там порядок, поставить указатели, сделать запасы воды, свечей, керосиновых ламп. В первую очередь это касается приграничных [с Украиной] районов», — заявил Горбунов.

По его словам, в связи со сложившейся ситуаций «можно ожидать всего». Он также заявил о необходимости усилить охрану общественного порядка и важных объектов инфраструктуры.

В преддверии начала учебного года стало известно, что детские сады брянского поселка Белая Березка, который несколько раз попадал под обстрел с начала боевых действий в Украине, оборудовали бомбоубежищами. В этом убедились корреспонденты «Брянской улицы», которые посетили приграничный населенный пункт 30 августа.