UPD: Лукашенко поручил принять и разместить российских военных. По его словам, их численность будет небольшой, «но это будет не одна тысяча человек».

Тем временем губернатор Черниговской области Украины Вячеслав Чаус заявил, что граница с Беларусью находится под контролем. Сообщения о боях на границе обеих стран в администрации украинского региона опровергли.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил КГБ провести «контртеррористические мероприятия». По его словам, НАТО и некоторые европейские страны планируют военную агрессию против Беларуси.

«Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара», — передает слова Лукашенко БЕЛТА.

Президент Беларуси также призвал сотрудников военных и силовых ведомств «следить за своим противником», а также контролировать «все их телодвижения возле государственной границы». По его словам, он уже дал поручение КГБ «провести в стране необходимые мероприятия контртеррористического характера». Что подразумевается под этой формулировкой, белорусский лидер не уточнил.



Кроме того, Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.