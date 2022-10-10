Close

#Новости

Лукашенко поручил КГБ провести «контртеррористические мероприятия»

10.10.2022

По его словам, НАТО и страны ЕС готовят агрессию против Беларуси

UPD: Лукашенко поручил принять и разместить российских военных. По его словам, их численность будет небольшой, «но это будет не одна тысяча человек». 

Тем временем губернатор Черниговской области Украины Вячеслав Чаус заявил, что граница с Беларусью находится под контролем. Сообщения о боях на границе обеих стран в администрации украинского региона опровергли

*** 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил КГБ провести «контртеррористические мероприятия». По его словам, НАТО и некоторые европейские страны планируют военную агрессию против Беларуси.

«Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара», — передает слова Лукашенко БЕЛТА.

Президент Беларуси также призвал сотрудников военных и силовых ведомств «следить за своим противником», а также контролировать «все их телодвижения возле государственной границы». По его словам, он уже дал поручение КГБ «провести в стране необходимые мероприятия контртеррористического характера». Что подразумевается под этой формулировкой, белорусский лидер не уточнил. 

Кроме того, Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.