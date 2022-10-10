Зеленский и Шольц договорились о срочной встрече стран G7

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о подготовке срочной встречи стран G7. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Договорились с Шольцем, канцлером Германии, председательствующей в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ», — написал украинский лидер.

Зеленский также отчитался о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Национальные лидеры обсудили усиление противовоздушной обороны, а также усиление давления на РФ после ракетных ударов по украинским городам. По словам Зеленского, Франция выразила поддержку Украине.



