Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным о о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом белорусский лидер заявил на совещании по вопросам безопасности в понедельник.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные силы Республики Беларусь», — приводит БелТА его слова.

Лукашенко добавил, что «формирование этой группировки началось». Процесс займет не больше двух дней, заявил он, отметил, что уже отдал соответствующее распоряжение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник проводит совещание с представителями военных и силовых ведомств страны. Информация о встрече появилась на фоне новостей об обстреле украинских городов.