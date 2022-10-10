Путин проводит встречу с губернаторами регионов

Президент России Владимир Путин проводит онлайн-встречу с губернаторами регионов, «избранными» в ходе сентябрьских выборов. Конференция проходит на фоне обстрелов украинских городов.

Путин призвал губернаторов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных. Он также заявил о необходимости консолидировать и сплотить общество в связи с санкциями.

Избирательную кампанию Путин назвал «открытой, конкурентной и честной». Тем временем все три дня голосования независимые наблюдатели фиксировали огромное количество нарушений.

Сегодня Путин также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. СМИ предполагают, что по его итогам президент РФ может ввести в некоторых регионах режим КТО — контртеррористической операции.

Пока президент России проводит онлайн-встречу с губернаторами регионов, российские войска бьют ракетами по украинским городам. Взрывы зафиксированы в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Кировоградской областях.